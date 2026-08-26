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Proponen crear bono pesquero y acuícola para productores de la zona sur
La diputada Saydy Ávila propuso la creación de un bono pesquero y acuícola para apoyar a los productores afectados por la caída de las exportaciones y el desempleo en la zona sur del país.
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Actualizado: 26 de agosto de 2026 a las 17:08
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