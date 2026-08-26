  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos

Proponen crear bono pesquero y acuícola para productores de la zona sur

La diputada Saydy Ávila propuso la creación de un bono pesquero y acuícola para apoyar a los productores afectados por la caída de las exportaciones y el desempleo en la zona sur del país.

  • Actualizado: 26 de agosto de 2026 a las 17:08
El Heraldo Videos