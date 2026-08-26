  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Videos Honduras

Sara Zavala se pronuncia sobre señalamientos que la vinculan con supuesto esquema de estafa piramidal

La diputada se pronunció sobre las acusaciones que la vinculan con una empresa señalada por operar un supuesto esquema de estafa piramidal.

  • Actualizado: 26 de agosto de 2026 a las 16:24
El Heraldo Videos