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Así se encuentra la represa La Concepción ante la severa crisis de agua

El bajo nivel de agua que presenta actualmente el embalse evidencia la severa crisis hídrica que enfrenta el país.

  • Actualizado: 25 de agosto de 2026 a las 12:00
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