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Pancartas con mensajes contra el comercio chino aparecen en Comayagüela

Pancartas con mensajes como “Tegucigalpa y Comayagüela dicen no al comercio chino” fueron instaladas en distintos puntos de Comayagüela. Hasta el momento se desconoce quiénes las colocaron. Su aparición coincide con cuestionamientos de comerciantes locales sobre la competencia con establecimientos de propietarios chinos.

  • Actualizado: 10 de octubre de 2026 a las 12:10
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