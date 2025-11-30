  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Videos Honduras

Tony García lamenta lentitud en las filas por fallas del sistema biométrico

Tony García, exvicecanciller de la República, expresó su preocupación por la lentitud en las filas causada por fallas en el sistema biométrico durante la jornada electoral.

  • 30 de noviembre de 2025 a las 12:01
El Heraldo Videos