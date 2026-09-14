EH Plus
Investigaciones
Data
EH Explica
Interactivos
Inicio
Honduras
EH Verifica
Economía
Dinero & negocios
Sendas del café
EH Ambiente
Brand Studio
De interés
Acontecer empresarial
Ediciones comerciales
Tegucigalpa
Fotogalerías
Honduras
Sucesos
Entretenimiento
Deportes
Tegucigalpa en fotos
Mundo
Entretenimiento
Sociales
Deportes
EH Trámites
Videos
Hondureños en el mundo
Opinión
Editorial
Columnistas
Héroe y Villano
Cartas al editor
Foto del día
Apuntes
Trending
Utilidad
Tecnología
Salud y belleza
Sexo y pareja
Empleos
Motores
Revistas
Tictac
Siempre
Crímenes
Buen provecho
Especiales
Documentos
Edición diaria
Edición PDF
El Heraldo
La Prensa
Diez
Revista Estilo
Buen Provecho
Revista E&N
Suscripción
Suscríbete
Ingresar
Lo último
Honduras
Sucesos
Entretenimiento
Deportes
Mundo
Tegucigalpa
EH Plus
Videos
Fotogalerías
Edición PDF
Boletines
Inicio
.
Multimedia
.
Videos
.
Videos Honduras
San Pedro Sula celebra a Honduras con música, color y tradición
Grupo OPSA
seguir +
Actualizado: 14 de septiembre de 2026 a las 09:28
Añadir El Heraldo como fuente preferida
El Heraldo Videos
Videos Honduras
San Pedro Sula rinde homenaje a Honduras con sus desfiles patrios
Grupo OPSA
Videos Honduras
Puente Papa Francisco tendrá que esperar: habilitación se pospone hasta diciembre
Marbin López
Videos Honduras
Desfiles en SPS: El orgullo por Honduras también se celebra desde la infancia
Grupo OPSA
Videos Honduras
San Pedro Sula celebra a Honduras con música, color y tradición
Grupo OPSA
Videos Honduras
El pequeño fan de EL HERALDO y LA PRENSA que nos robó el corazón en desfiles de SPS
Grupo OPSA
Videos Honduras
Las imágenes que capturan el espíritu patrio en San Pedro Sula
Grupo OPSA
Videos Honduras
San Pedro Sula vive una jornada de fervor patrio este 14 de septiembre
Mavis Callejas
Videos Honduras
De 1838 al siglo XX: así fue el proceso de consolidación de Honduras como Estado
El Heraldo
Videos Honduras
Niños de la Escuela Sebastián Ramírez participan en los desfiles por los 205 años de Independencia
Yeny Sarmiento
Videos Honduras
Al estilo de “Remolineando”, pomponeras y palillonas de Vida Nueva muestran su talento en Tegucigalpa
Yeny Sarmiento
Videos Honduras
Al ritmo del folclore hondureño, estudiantes del Felipe de Borbón desfilan en Tegucigalpa
Yeny Sarmiento
Videos Honduras
Palillonas del CEB Felipe de Borbón lucen elegantes trajes durante los desfiles en Tegucigalpa
Yeny Sarmiento