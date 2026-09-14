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Desfiles en SPS: El orgullo por Honduras también se celebra desde la infancia

Pequeños protagonistas, grandes muestras de orgullo por Honduras.Con mucha energía, color y entusiasmo, los niños se sumaron a esta fiesta patria junto a bandas, pomponeras, palillonas y trajes típicos. Así se celebra y se mantiene viva la identidad hondureña.

  • Actualizado: 14 de septiembre de 2026 a las 09:52
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