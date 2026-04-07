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Producción de camarón en El Cutú, Alianza, Valle: ¿crisis o esperanza?

La Asociación Nacional de Acuicultores de Honduras advierte que, sin una solución diplomática y comercial a corto plazo, el país corre el riesgo de perder uno de los sectores que históricamente más divisas generaba, mientras otras naciones ocupan el espacio que Honduras dejó libre.

  • Actualizado: 07 de abril de 2026 a las 16:54
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