Problemas en las urnas: hondureños en el exterior reportan dificultades

Hondureños en el exterior reportan dificultades con las urnas durante la jornada electoral, lo que genera retrasos y preocupación entre los votantes.

  • 30 de noviembre de 2025 a las 14:12
El Heraldo Videos