Problemas en las urnas: hondureños en el exterior reportan dificultades
Hondureños en el exterior reportan dificultades con las urnas durante la jornada electoral, lo que genera retrasos y preocupación entre los votantes.
Grupo OPSA
seguir +
30 de noviembre de 2025 a las 14:12
El Heraldo Videos
Videos Honduras
Primera vez votando: joven en Talanga marca su decisión
Erlin Varela
Videos Honduras
Gran participación ciudadana en la Escuela Estado de Israel
Yony Bustillo
Videos Honduras
Tensión en Danlí: mujer se va a los golpes por credencial en centro de votación
El Heraldo
Videos Honduras
Problemas en las urnas: hondureños en el exterior reportan dificultades
Grupo OPSA
Videos Honduras
Denuncia de maestra en escuela en Miraflores: daños a puerta por simpatizantes de Libre
Yony Bustillo
Videos Honduras
Gran emoción en El Progreso, Yoro, tras llegada de Salvador Nasralla
Jacqueline Molina
Videos Honduras
Filas de hasta 100 personas se forman en la Villa Olímpica de Tegucigalpa para votar.
María Ortiz
Videos Honduras
Eduardo Solano reporta desde Nueva York el ambiente de votantes hondureños en el exterior
Eduardo Solano
Videos Honduras
Guaimaca: ciudadanos comentan su experiencia al elegir candidato
Erlin Varela
Videos Honduras
Hondureños en Houston denuncian que personas que no residen ahí quieren votar en elecciones generales 2025
Grupo OPSA
Videos Honduras
Elecciones Honduras 2025: hallan votos presidenciales fuera de la urna en centro del Barrio Abajo
Cristian Cruz
Videos Honduras
Escuela República de Nicaragua registra alta asistencia de votantes
Yony Bustillo