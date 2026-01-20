  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Videos Honduras

Presidente electo Nasry Asfura vuelve al país tras gira internacional previa a su investidura

A siete días de su toma de posesión, Nasry Asfura regresó a Honduras luego de una gira por Estados Unidos e Israel, donde sostuvo reuniones con autoridades gubernamentales y organismos financieros internacionales, con el objetivo de fortalecer relaciones y preparar el inicio de su mandato.

  • Actualizado: 20 de enero de 2026 a las 15:09
El Heraldo Videos