Inicio
.
Multimedia
.
Videos
.
Videos Honduras
Presidente electo Nasry Asfura vuelve al país tras gira internacional previa a su investidura
A siete días de su toma de posesión, Nasry Asfura regresó a Honduras luego de una gira por Estados Unidos e Israel, donde sostuvo reuniones con autoridades gubernamentales y organismos financieros internacionales, con el objetivo de fortalecer relaciones y preparar el inicio de su mandato.
Jefry Sánchez
seguir +
Actualizado: 20 de enero de 2026 a las 15:09
El Heraldo Videos
Videos Honduras
CNE acredita a 298 alcaldes electos pese a protestas frente a su sede
Jefry Sánchez
Videos Honduras
Presidente electo Nasry Asfura vuelve al país tras gira internacional previa a su investidura
Jefry Sánchez
Videos Honduras
CNE aclara que no puede tramitar solicitud de Luis Redondo para recuento de actas electorales
Jefry Sánchez
Videos Honduras
Congreso de Honduras bajo Redondo, entre los más corruptos de América Latina y el mundo
Jefry Sánchez
Videos Honduras
Alcaldes quedan encerrados en el CNE por protesta de simpatizantes de Libre
Elvis Mendoza
Videos Honduras
Mercados de Comayagüela mantienen precios de útiles escolares entre 20 y 150 lempiras
Marbin López
Videos Honduras
Inicio de clases impulsa ventas de uniformes escolares en Comayagüela con precios desde 1,000 L
Marbin López
Videos Honduras
¡CONDENABLE! Así fue el momento en que Rolando Contreras es atacado por colectivos de Libre
Cortesía
Videos Honduras
Salvador Nasralla llama a sus legisladores a respaldar al candidato liberal en la Directiva Provisional del Congreso
Lesly Chambasis
Videos Honduras
Colectivos de Libre rompen credencial y agreden a Rolando Contreras, hermano de Roberto "El Pollo Contreras"
Cortesía
Videos Honduras
¡ATAQUE! Colectivos de Libre arremeten fuertemente contra Rolando Contreras, hermano del "Pollo", durante entrega de credenciales
Marvin Salgado
Videos Honduras
"Voto por voto": Simpatizantes de Libre presionan al CNE en respaldo a Jorge Aldana y demandan nuevo conteo
Elvis Mendoza