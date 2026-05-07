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Pedro Troglio y las huellas de su infancia que forjaron su carácte
En una conversación íntima con EL HERALDO, Pedro Troglio recordó sus raíces, los sacrificios que moldearon su carácter y las experiencias que lo llevaron a convertirse en una figura del fútbol. Porque no todas las historias empiezan entre aplausos... algunas nacen desde la lucha y el esfuerzo.
Rodiney Cerrato
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Actualizado: 07 de mayo de 2026 a las 10:55
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