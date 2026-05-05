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Así luce la represa La Concepción con solo 48% de almacenamiento

La represa La Concepción se encuentra al 48% de su capacidad de almacenamiento en un año influenciado por el Súper Niño, evidenciando el impacto de la sequía en los niveles de agua del embalse.

  • Actualizado: 05 de mayo de 2026 a las 14:53
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