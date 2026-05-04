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Avanza pavimentación de Mateo: proyecto entra en fase de adjudicación

La pavimentación de Mateo avanza y el proyecto ha entrado en la fase de adjudicación, marcando un nuevo paso en el proceso de ejecución de la obra.

  • Actualizado: 04 de mayo de 2026 a las 10:55
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