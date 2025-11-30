  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Videos Honduras

Octavio Pineda asegura que las elecciones se desarrollan con tranquilidad

El Secretario de Estado de la Secretaría de Infraestructura y Transporte, Octavio Pineda, aseguró que la jornada electoral se desarrolla con normalidad y tranquilidad en los distintos centros de votación, resaltando la participación activa de los ciudadanos y el orden observado hasta el momento.

  • 30 de noviembre de 2025 a las 11:08
El Heraldo Videos