Luis Redondo ejerce su voto en San Pedro Sula entre abucheos

El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, ejerció su voto en un centro de votación de San Pedro Sula, donde su llegada generó reacciones mixtas entre los presentes. Aunque algunos ciudadanos lo recibieron con muestras de apoyo, también se escucharon abucheos mientras ingresaba al recinto para emitir su sufragio.

  • 30 de noviembre de 2025 a las 10:20
El Heraldo Videos