  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Videos Honduras

Jorge Cálix queda fuera del proceso electoral tras resolución del CNE

La presidenta del CNE, Ana Paola Hall, resolvió que la orden del TJE para inscribir a Jorge Cálix como candidato liberal por Olancho no puede ejecutarse, al advertir que hacerlo podría vulnerar la legalidad y constituir prevaricato administrativo.

  • 05 de noviembre de 2025 a las 11:20
El Heraldo Videos