Captura Nicolás Maduro
Elecciones Honduras 2025
Navidad
EH Plus
Investigaciones
Data
EH Explica
Interactivos
Inicio
Honduras
EH Verifica
Economía
Dinero & negocios
Sendas del café
EH Ambiente
Brand Studio
De interés
Acontecer empresarial
Ediciones comerciales
Tegucigalpa
Fotogalerías
Honduras
Sucesos
Entretenimiento
Deportes
Tegucigalpa en fotos
Mundo
Entretenimiento
Sociales
Deportes
EH Trámites
Videos
Hondureños en el mundo
Opinión
Editorial
Columnistas
Héroe y Villano
Cartas al editor
Caricaturas
Apuntes
Trending
Utilidad
Tecnología
Salud y belleza
Sexo y pareja
Empleos
Motores
Revistas
Siempre
Crímenes
Buen provecho
Especiales
Documentos
Edición diaria
Edición PDF
El Heraldo
La Prensa
Diez
Revista Estilo
Buen Provecho
Revista E&N
Suscripción
Suscríbete
Ingresar
Lo último
Honduras
Sucesos
Entretenimiento
Deportes
Mundo
Tegucigalpa
EH Plus
Videos
Fotogalerías
Edición PDF
Boletines
Inicio
.
Multimedia
.
Videos
.
Videos Honduras
Israel celebra la visita del presidente electo de Honduras, Nasry Asfura
Diversas personalidades de Israel celebraron la visita del presidente electo de Honduras, Nasry Asfura
Cortesía
seguir +
Actualizado: 19 de enero de 2026 a las 07:23
El Heraldo Videos
Videos Honduras
Israel celebra la visita del presidente electo de Honduras, Nasry Asfura
Cortesía
Videos Honduras
Suspensión temporal del aumento del peaje en la CA-5 hasta el 26 de enero
Jefry Sánchez
Videos Honduras
Secretario del Central Ejecutivo del PL, Allan Ramos, asegura avances en agenda legislativa
Lesly Chambasis
Videos Honduras
Nelson Márquez destaca diálogo con liberales para generar paz y el desarrollo en Honduras
Lesly Chambasis
Videos Honduras
PL y PN sostienen reunión en el Cohep por la gobernabilidad del Congreso Nacional
Lesly Chambasis
Videos Honduras
Congreso Nacional de Honduras: La carrera por la presidencia se intensifica
Jefry Sánchez
Videos Honduras
Diputada liberal Erika Urtecho: “El pueblo hondureño dijo no más confrontaciones”
Lesly Chambasis
Videos Honduras
Juan Diego Zelaya revela grave panorama financiero en la Alcaldía del Distrito Central
Jefry Sánchez
Videos Honduras
Modalidad virtual UNAH 2026: estas son las carreras que podrás estudiar en línea
Jefry Sánchez
Videos Honduras
Presidencia inicia proceso de traspaso hacia la administración entrante
Elvis Mendoza
Videos Honduras
Presidenta ordena transición del nuevo gobierno
Cortesía
Videos Honduras
Partido Nacional define su ruta legislativa y respalda a Tomás Zambrano para presidir el Congreso
Jefry Sánchez