  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Videos Honduras

Hondureños en Houston denuncian que personas que no residen ahí quieren votar en elecciones generales 2025

Hondureños en Houston denunciaron que personas que no residen en la zona intentan participar en las elecciones generales de 2025, generando preocupación entre la comunidad por posibles irregularidades en el proceso.

  • 30 de noviembre de 2025 a las 12:20
El Heraldo Videos