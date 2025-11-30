  1. Inicio
Guaimaca: ciudadanos comentan su experiencia al elegir candidato

Durante la jornada electoral en Guaimaca, los votantes expresaron sus experiencias al elegir a sus candidatos, mostrando un alto interés y participación ciudadana en el proceso democrático.

  • 30 de noviembre de 2025 a las 12:21
