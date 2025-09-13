  1. Inicio
Festividades patrias vibran con la alegría y trajes típicos de los jóvenes

Durante las festividades patrias, los jóvenes llenan las calles de color y alegría al lucir trajes típicos y ejecutar danzas que celebran la cultura hondureña, mostrando orgullo y entusiasmo por la tradición del país.

  • 13 de septiembre de 2025 a las 08:40
El Heraldo Videos