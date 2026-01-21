  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Videos Honduras

Expectativa en el Congreso Nacional antes del inicio de la sesión legislativa

Momentos de expectativa se viven dentro del Congreso Nacional, mientras diputados y asistentes esperan el inicio de la sesión. La atención está puesta en las decisiones que podrían definir el rumbo del debate político en el hemiciclo.

  • Actualizado: 21 de enero de 2026 a las 10:39
El Heraldo Videos