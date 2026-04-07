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El impacto de la caída del camarón en el sur de Honduras

La crisis camaronera no solo se mide en millones de dólares perdidos, sino en el impacto social: entre 6,000 y 10,000 empleos directos y más de 30,000 indirectos afectados en comunidades donde el camarón era el motor de la economía local.

  • Actualizado: 07 de abril de 2026 a las 16:34
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