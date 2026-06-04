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Diputados de Cortés rechazan recategorización de El Merendón

Los 20 diputados del departamento de Cortés se manifestaron en contra de la recategorización de El Merendón. El congresista Alex Berríos amplió detalles sobre la postura.

  • Actualizado: 04 de junio de 2026 a las 11:21
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