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¿Cómo identificar a un psicópata? Gonzalo Sánchez lo revela

¿Cuáles son las características que definen a un psicópata? Gonzalo Sánchez, reconocido experto en criminalística, nos explica los rasgos y comportamientos que suelen identificar este perfil en una reveladora entrevista con EL HERALDO.

  • Actualizado: 24 de abril de 2026 a las 11:06
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