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Así llegó Mario Morazán para comparecer en el pleno del CN por su juicio político

El magistrado del TJE finalmente sí se presentó a la sesión legislativa para defenderse en su juicio político

  • Actualizado: 17 de abril de 2026 a las 12:38
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