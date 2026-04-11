EH Plus
Investigaciones
Data
EH Explica
Interactivos
Inicio
Honduras
EH Verifica
Economía
Dinero & negocios
Sendas del café
EH Ambiente
Brand Studio
De interés
Acontecer empresarial
Ediciones comerciales
Tegucigalpa
Fotogalerías
Honduras
Sucesos
Entretenimiento
Deportes
Tegucigalpa en fotos
Mundo
Entretenimiento
Sociales
Deportes
EH Trámites
Videos
Hondureños en el mundo
Opinión
Editorial
Columnistas
Héroe y Villano
Cartas al editor
Foto del día
Apuntes
Trending
Utilidad
Tecnología
Salud y belleza
Sexo y pareja
Empleos
Motores
Revistas
Tictac
Siempre
Crímenes
Buen provecho
Especiales
Documentos
Edición diaria
Edición PDF
El Heraldo
La Prensa
Diez
Revista Estilo
Buen Provecho
Revista E&N
Suscripción
Suscríbete
Ingresar
Lo último
Honduras
Sucesos
Entretenimiento
Deportes
Mundo
Tegucigalpa
EH Plus
Videos
Fotogalerías
Edición PDF
Boletines
Inicio
.
Multimedia
.
Videos
.
Videos Honduras
Anuncian alza en los combustibles para este lunes 13 de abril
El subsidio temporal del gobierno, vigente desde marzo, absorberá el 50% del incremento en los precios del diésel y la gasolina regular programado para la próxima semana.
Rodiney Cerrato
seguir +
Actualizado: 11 de abril de 2026 a las 13:59
El Heraldo Videos
Videos Honduras
Anuncian alza en los combustibles para este lunes 13 de abril
Rodiney Cerrato
Videos Honduras
Subsidio de 2 lempiras al transporte urbano: Gobierno asume incremento
Rodiney Cerrato
Videos Honduras
CN conforma comisión especial para juicio político contra Marlon Ochoa y Mario Morazán
Jefry Sánchez
Videos Honduras
Marlon Ochoa, Mario Morazán y magistrados suplentes incluidos en juicio político en el CN
Jefry Sánchez
Videos Honduras
Suyen Muñoz renuncia a la presidencia de la CDPC: quién es y su vínculo con Luis Redondo
Jefry Sánchez
Videos Honduras
Emilio Hércules confirma que el Presupuesto General 2026 es menor que el formulado anteriormente
Elvis Mendoza
Videos Honduras
Presupuesto General de la República 2026 sería aprobado el 20 de abril, según Mario Pérez
Elvis Mendoza
Videos Honduras
Pleno del CN será el encargado de decidir la destitución o no de los funcionarios sometidos a juicio político
Elvis Mendoza
Videos Honduras
Citan a Marlon Ochoa y Mario Morazán ante comisión especial por investigación de juicio político
Elvis Mendoza
Videos Honduras
Una mente brillante: María Elena Bottazzi en entrevista con EL HERALDO
Jefry Sánchez
Videos Honduras
¿Cómo quiere ser recordada María Elena Bottazzi?
Jefry Sánchez
Videos Honduras
¿El amor ha marcado la vida de la científica María Elena Bottazzi?
Jefry Sánchez