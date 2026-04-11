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Anuncian alza en los combustibles para este lunes 13 de abril

El subsidio temporal del gobierno, vigente desde marzo, absorberá el 50% del incremento en los precios del diésel y la gasolina regular programado para la próxima semana.

  • Actualizado: 11 de abril de 2026 a las 13:59
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