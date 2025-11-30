  1. Inicio
Alta participación en Loarque marca inicio de la jornada electoral en Francisco Morazán

En Santa Ana, Francisco Morazán, la jornada electoral comenzó con alta participación ciudadana, reflejando entusiasmo y compromiso con el proceso democrático.

  • 30 de noviembre de 2025 a las 09:00
El Heraldo Videos