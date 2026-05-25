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Nombramientos en el CNE y TJE dependerán de reformas electorales

Los nombramientos en el CNE y el TJE estarán condicionados a las reformas electorales que se impulsen, según lo planteado en torno al proceso de selección.

  • Actualizado: 25 de mayo de 2026 a las 14:05
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