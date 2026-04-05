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León XIV en su primer mensaje de Pascua: llamada a la paz sin concretar conflictos

En su primer mensaje de Pascua, el Papa León XIV centró su llamado en la paz, la reconciliación y la esperanza, sin hacer referencia directa a conflictos específicos. Desde el Vaticano, invitó a los fieles a fortalecer la fe y a convertirse en promotores de entendimiento en medio de un contexto internacional marcado por tensiones y violencia.

  • Actualizado: 05 de abril de 2026 a las 14:49
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