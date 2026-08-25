  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos

Iluminarán de rosa el Empire State Building por Dolly Parton

El emblemático Empire State Building de Nueva York se iluminará de color rosa este martes en tributo a la legendaria cantante Dolly Parton, que murió hoy, a los 80 años de edad.

  • Actualizado: 25 de agosto de 2026 a las 17:08
El Heraldo Videos