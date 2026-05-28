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Guardia de seguridad agrede al comunicador Carlos Posadas

Momento en el que el comunicador Carlos Posadas es agredido por un guardia de seguridad en el Hospital Escuela mientras realizaba cobertura periodística

  • Actualizado: 28 de mayo de 2026 a las 10:05
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