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Fundación Terra destaca impacto de Yo Reciclo HN en conciencia ambiental

Mariel Rivera, directora ejecutiva de la Fundación Terra, destacó que la campaña Yo Reciclo HN es clave para generar conciencia sobre la importancia del cuidado ambiental.

  • Actualizado: 29 de abril de 2026 a las 15:04
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