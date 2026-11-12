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Tito Double P busca un nuevo reconocimiento en los Latin Grammy

El cantante mexicano Tito Double P participa este jueves en la 27.ª edición de los Latin Grammy, en la que está nominado junto a Peso Pluma en la categoría de mejor álbum de música mexicana contemporánea por Dinastía (Deluxe).

  • Actualizado: 12 de noviembre de 2026 a las 18:01
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