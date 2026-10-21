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Mr. Yambo vuelve con “Las últimas canciones humanas”

Del pop latino a la cumbia y el bossa nova: Mr. Yambo presenta “After Party”, el primer paso de un EP que quiere devolverle lo humano a la música

  • Actualizado: 21 de octubre de 2026 a las 17:42
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