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EHISA refuerza la seguridad aeroportuaria con nuevos equipos contra incendios

EHISA incorpora nuevos vehículos de emergencia para fortalecer los servicios de salvamento y extinción de incendios en los aeropuertos de San Pedro Sula, La Ceiba y Roatán.

  • Actualizado: 28 de octubre de 2026 a las 10:10
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