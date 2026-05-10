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Dubón vació las bases y Braves se quedó con la serie ante los poderosos Dodgers de Shohei Ohtani
Los Atlanta Braves del hondureño Mauricio Dubón continúan intratables en la temporada 2026 de las Grandes Ligas y este domingo vencieron 6-2 a Los Angeles Dodgers de Shohei Ohtani, Yoshinobu Yamamoto y otras figuras de talla mundial.
Redacción El Heraldo
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Actualizado: 10 de mayo de 2026 a las 16:05
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