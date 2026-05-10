  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos

Dubón vació las bases y Braves se quedó con la serie ante los poderosos Dodgers de Shohei Ohtani

Los Atlanta Braves del hondureño Mauricio Dubón continúan intratables en la temporada 2026 de las Grandes Ligas y este domingo vencieron 6-2 a Los Angeles Dodgers de Shohei Ohtani, Yoshinobu Yamamoto y otras figuras de talla mundial.

  • Actualizado: 10 de mayo de 2026 a las 16:05
El Heraldo Videos