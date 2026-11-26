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Despega el vuelo 30 del programa de siembra de nubes en Honduras
El vuelo número 30 del programa de siembra de nubes sobrevolará el departamento de Yoro. La aeronave despegó a la 1:25 de la tarde para realizar la operación.
Redacción El Heraldo
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Publicado: 26 de noviembre de 2026 a las 15:11
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