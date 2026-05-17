EH Plus
Investigaciones
Data
EH Explica
Interactivos
Inicio
Honduras
EH Verifica
Economía
Dinero & negocios
Sendas del café
EH Ambiente
Brand Studio
De interés
Acontecer empresarial
Ediciones comerciales
Tegucigalpa
Fotogalerías
Honduras
Sucesos
Entretenimiento
Deportes
Tegucigalpa en fotos
Mundo
Entretenimiento
Sociales
Deportes
EH Trámites
Videos
Hondureños en el mundo
Opinión
Editorial
Columnistas
Héroe y Villano
Cartas al editor
Foto del día
Apuntes
Trending
Utilidad
Tecnología
Salud y belleza
Sexo y pareja
Empleos
Motores
Revistas
Tictac
Siempre
Crímenes
Buen provecho
Especiales
Documentos
Edición diaria
Edición PDF
El Heraldo
La Prensa
Diez
Revista Estilo
Buen Provecho
Revista E&N
Suscripción
Suscríbete
Ingresar
Lo último
Honduras
Sucesos
Entretenimiento
Deportes
Mundo
Tegucigalpa
EH Plus
Videos
Fotogalerías
Edición PDF
Boletines
Inicio
.
Multimedia
.
Videos
.
Videos deportes
Xabi Alonso es anunciado como nuevo técnico del Chelsea tras salida de Liam Rosenior
Alonso llega tras su paso por el Bayer Leverkusen, donde logró conquistar la Bundesliga, y tras su etapa en la Real Sociedad B. Esta será su primera experiencia como entrenador en la Premier League, donde ya destacó como jugador del Liverpool FC.
Jefry Sánchez
seguir +
Actualizado: 17 de mayo de 2026 a las 11:54
El Heraldo Videos
Videos deportes
Ssstwitter.com 1779044239322
Redacción El Heraldo
Videos deportes
Vinicius le da la victoria al Real Madrid en dura visita al Sevilla en LaLiga de España
Redacción El Heraldo
Videos deportes
Xabi Alonso es anunciado como nuevo técnico del Chelsea tras salida de Liam Rosenior
Jefry Sánchez
Videos deportes
¿Cuánto saben del Mundial en la UNAH? Segunda parte
Rodiney Cerrato
Videos deportes
Elías Burbara: “Estamos en comunicación con cuerpo técnico y jugadores; buscamos la fórmula”
Grupo OPSA
Videos deportes
Las cuatro coincidencias que ilusionan a España en el Mundial 2026
Rodiney Cerrato
Videos deportes
Manchester City vence a Chelsea y se corona campeón de la FA Cup
Redacción El Heraldo
Videos deportes
¡Tres goles anulados! Marathón derrota a Olimpia y lo elimina de la triangular del Clausura
Redacción El Heraldo
Videos deportes
¿Era mano? Así fue el polémico gol anulado por el FVS a Olimpia en el clásico ante Marathón
Redacción El Heraldo
Videos deportes
Conoce la "Ley Vinicius", la regla que cambiará el fútbol a partir del Mundial 2026
Laura Cáceres
Videos deportes
Menjívar: "Las jugadas divididas siempre van en contra nuestra"
Redacción El Heraldo
Videos deportes
Dolor en Motagua: así reaccionó el equipo tras la grave lesión de Romario Serrano
Grupo OPSA