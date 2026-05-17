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Xabi Alonso es anunciado como nuevo técnico del Chelsea tras salida de Liam Rosenior

Alonso llega tras su paso por el Bayer Leverkusen, donde logró conquistar la Bundesliga, y tras su etapa en la Real Sociedad B. Esta será su primera experiencia como entrenador en la Premier League, donde ya destacó como jugador del Liverpool FC.

  • Actualizado: 17 de mayo de 2026 a las 11:54
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