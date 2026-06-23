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Tres banderas hondureñas destacan en el Portugal vs Uzbekistán en Houston

Tres banderas hondureñas fueron vistas destacando en el ambiente luego del partido entre Portugal y Uzbekistán en Houston, llamando la atención de aficionados durante la jornada mundialista por la presencia de seguidores catrachos en el evento.

  • Actualizado: 23 de junio de 2026 a las 14:57
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