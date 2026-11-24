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Real Madrid remonta al PSV en Champions League
Real Madrid remonta al PSV en Champions League con goles de Fede Valverde, Bellingham y Kylian Mbappé
Redacción El Heraldo
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Publicado: 24 de noviembre de 2026 a las 15:11
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