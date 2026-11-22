Noticias Internacionales
EH Plus
Investigaciones
Data
EH Explica
Interactivos
Inicio
Honduras
EH Verifica
Economía
Dinero & negocios
Sendas del café
EH Ambiente
Brand Studio
De interés
Acontecer empresarial
Ediciones comerciales
Tegucigalpa
Fotogalerías
Honduras
Sucesos
Entretenimiento
Deportes
Tegucigalpa en fotos
Mundo
Entretenimiento
Sociales
Deportes
Mundo
EH Trámites
Videos
Hondureños en el mundo
Opinión
Editorial
Columnistas
Héroe y Villano
Cartas al editor
Foto del día
Apuntes
Trending
Utilidad
Tecnología
Salud y belleza
Sexo y pareja
Empleos
Motores
Revistas
Tictac
Siempre
Crímenes
Buen provecho
Especiales
Documentos
Edición diaria
Edición PDF
El Heraldo
La Prensa
Diez
Revista Estilo
Buen Provecho
Revista E&N
Suscripción
Suscríbete
Ingresar
Lo último
Honduras
Sucesos
Entretenimiento
Deportes
Tegucigalpa
EH Verifica
EH Plus
Videos
Fotogalerías
Edición PDF
Boletines
Inicio
.
Multimedia
.
Videos
.
Videos deportes
¡La pasión azul se hace sentir en el clásico capitalino!
¡La Revolución dice presente! La barra del Motagua llegó con toda su pasión para alentar al Ciclón Azul en el clásico frente al Olimpia.
El Heraldo
seguir +
Actualizado: 22 de noviembre de 2026 a las 16:57
Añadir El Heraldo como fuente preferida
El Heraldo Videos
Videos deportes
¡La pasión azul se hace sentir en el clásico capitalino!
El Heraldo
Videos deportes
Bajo revisión policial: así ingresa la Ultra Fiel al estadio Carlos Miranda
El Heraldo
Videos deportes
Policía Nacional toma el control del estadio Carlos Miranda previo al clásico Motagua-Olimpia
El Heraldo
Videos deportes
David Sayago anota y mete a la pelea a Real España ante un afortunado Marathón
Redacción El Heraldo
Videos deportes
Damín Ramírez pone a ganar a Marathón en el clásico sampedrano sobre Real España
Redacción El Heraldo
Videos deportes
¡Qué suenen los bombos! La barra del Marathón arma la fiesta en el clásico
El Heraldo
Videos deportes
¿Por qué abandonó el partido? Juan García explica su molestia ante Génesis
El Heraldo
Videos deportes
¡“Génesis, Génesis”! La afición hace vibrar el Roberto Suazo Córdova
El Heraldo
Videos deportes
Independiente afina detalles para enfrentar a Génesis: esto dice su gerente
El Heraldo
Videos deportes
Honduras no pudo ante Serbia en su debut en el Mundial de Qatar Sub-17
Redacción El Heraldo
Videos deportes
Segundo gol de Serbia contra Honduras en Mundial Sub-17 de Qatar
Redacción El Heraldo
Videos deportes
Juan Ignacio Martínez: "Queremos dar una alegría muy grande y podamos celebrar"
Redacción El Heraldo