  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Videos deportes

Perros antidrogas, la defensa extra en la previa de Honduras vs Nicaragua

Antes del duelo Honduras vs Nicaragua rumbo al Mundial United 2026, los perros antidrogas refuerzan la seguridad del estadio, asegurando que los fanáticos vivan el partido con toda la pasión y emoción del fútbol sin contratiempos.

  • 13 de noviembre de 2025 a las 17:48
El Heraldo Videos