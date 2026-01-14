  1. Inicio
Matías Vázquez: “Motagua es pura pasión y sueño debutar con la Selección de Honduras”

En un Ping Pong con Matías Vázquez, expresó su admiración por Rubilio Castillo y su profundo vínculo con Motagua, destacando que su principal objetivo es debutar con la Selección de Honduras, consolidándose como una de las promesas más importantes del fútbol nacional.

  • Actualizado: 14 de enero de 2026 a las 13:25
El Heraldo Videos