Magistral jugada y se la picó al portero: Así fue el gol de Rigo Rivas en el Honduras vs Haití

Rivas, con su característico desequilibrio y velocidad, corrió al espacio y quedó mano a mano con el experimentado guardameta haitiano Johny Placide. Sin dudarlo, definió con clase, picando el balón por encima del portero haitiano para anotar un golazo que puso de pie a los aficionados en el recinto capitalino.

  • 13 de octubre de 2025 a las 18:10
El Heraldo Videos