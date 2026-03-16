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Javier López revela cuál es su mayor objetivo con Motagua
Aunque el campeonato nacional es importante, el entrenador del Fútbol Club Motagua, Javier López, confesó que su mayor objetivo es conquistar la Copa Centroamericana, un torneo que asegura tener “entre ceja y ceja”.
Erlin Varela
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Actualizado: 16 de marzo de 2026 a las 16:36
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