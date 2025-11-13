  1. Inicio
Jaime Moreno marca el 2-0 de Nicaragua ante Honduras al 82’

Nicaragua amplía su ventaja frente a Honduras al minuto 82 con un gol de Jaime Moreno. El partido continúa con intensidad mientras los equipos buscan definir el resultado.

  • 13 de noviembre de 2025 a las 21:55
