Gran ambiente en las afueras del estadio Morazán previo al encuentro de la selección de tiktokers

Previo al esperado encuentro de la selección de tiktokers de Honduras, las afueras del estadio Morazán se llenan de un ambiente vibrante y lleno de energía. Aficionados de todas las edades se reúnen para mostrar su apoyo al equipo.

  • 22 de agosto de 2025 a las 15:07
El Heraldo Videos