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Este es el mejor 11 de la Liga Nacional según Javier López

El entrenador del Fútbol Club Motagua, Javier López, reveló cuál sería su once ideal de la Liga Nacional, destacando a los jugadores que considera más determinantes del fútbol hondureño.

  • Actualizado: 16 de marzo de 2026 a las 16:37
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