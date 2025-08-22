  1. Inicio
Elsa Oseguera llega a apoyar a la Selección de los Tiktokers ante El Salvador

La reconocida periodista e influencer Elsa Oseguera sorprendió con su presencia en el entrenamiento de la selección de tiktokers de Honduras, mostrando su respaldo al equipo previo al esperado duelo frente a El Salvador.

  • 22 de agosto de 2025 a las 14:50
El Heraldo Videos