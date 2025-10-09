  1. Inicio
Duckens Nazon se hace presente en el marcador y Haití ya le gana a Nicaragua

La selección de Nicaragua, que marcha en el último lugar del Grupo C de las eliminatorias de la Concacaf al Mundial de 2026, está enfrentando a Haití con la obligación de ganar para mantener su esperanza de conseguir su primera clasificación al máximo torneo del fútbol.

  • 09 de octubre de 2025 a las 18:10
